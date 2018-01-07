2018-01-07T02:46:56+03:00
Звезды

По книге автора «Игры престолов» Джорджа Мартина снимут новый сериал

Основой для фантастического триллера станет новелла американского писателя «Летящие сквозь ночь» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский писатель-фантаст Джордж Мартин на пресс-конференции в Санкт-ПетербургеАмериканский писатель-фантаст Джордж Мартин на пресс-конференции в Санкт-ПетербургеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поклонников «Игры престолов» ожидает прекрасная новость: по мотивам произведения автора романов серии «Песнь льда и огня», ставших основой для полюбившейся зрителям во всем мире фэнтези-драмы, снимут еще один сериал.

Как сообщает канал Syfy, экранизировать решили новеллу Джорджа Мартина «Летящие сквозь ночь». Она рассказывает о восьми ученых и телепате, в надежде установить контакт с внеземной цивилизацией отправившихся на космическом корабле в далёкое путешествие к границе Солнечной системы.

Уже известно, что режиссером пилотного эпизода фантастического триллера станет Майк Кэхилл, а главную роль — доктора Агату Мэтсон — сыграет Гретхен Мол. В сериале также будут сниматься актеры Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Брайан Ф. О’Бирн, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон и Джоди Тернер-Смит.

Новелла «Летящие сквозь ночь» впервые была опубликована в 1980 году.

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