По книге автора «Игры престолов» Джорджа Мартина снимут новый сериал
Поклонников «Игры престолов» ожидает прекрасная новость: по мотивам произведения автора романов серии «Песнь льда и огня», ставших основой для полюбившейся зрителям во всем мире фэнтези-драмы, снимут еще один сериал.
Как сообщает канал Syfy, экранизировать решили новеллу Джорджа Мартина «Летящие сквозь ночь». Она рассказывает о восьми ученых и телепате, в надежде установить контакт с внеземной цивилизацией отправившихся на космическом корабле в далёкое путешествие к границе Солнечной системы.
Уже известно, что режиссером пилотного эпизода фантастического триллера станет Майк Кэхилл, а главную роль — доктора Агату Мэтсон — сыграет Гретхен Мол. В сериале также будут сниматься актеры Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Брайан Ф. О’Бирн, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон и Джоди Тернер-Смит.
Новелла «Летящие сквозь ночь» впервые была опубликована в 1980 году.
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