Минобороны России: Наши Су-30 над Балтикой не нарушали чужих границ

7 Янв. 2018 2018-01-07T03:20:13+03:00

В ведомстве подтвердили факт сближения российских и американских истребителей, подчеркнув: маршрут полетов был согласован

Изменить размер текста: A A

Комментируя опубликованное Пентагоном видео, в министерстве обороны России подтвердили, что американские истребители F-15 приближались к нашим Су-30 в небе над Балтикой, подчеркнув: российские самолеты не нарушали границ других государств, а маршрут плановых учебных полетов над нейтральными водами был согласован.

Напомним, Минобороны США накануне обнародовало видеозапись сопровождения двух российских истребителей самолетами ВВС Соединенных Штатов. Отмечалось, что речь идет о полетах 23 ноября и 13 декабря, а перехват был организован из-за того, что российские пилоты якобы «не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полётов».

Как указали в оборонном ведомстве России, полёты соответствовали всем международным правилам.

«Самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским самолетам, после чего поменяли курс и удалились», - уточняется в комментарии министерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пентагон показал перехват российских Су-30 над Балтикой

Пентагон опубликовал видео, наглядно показывающее, как действуют американские военные по тревоге, когда мимо в нейтральном небе пролетаются российские истребители (подробности).