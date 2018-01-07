2018-01-07T04:00:06+03:00
Политика

ВСУ открестились от «Грузинского легиона»: такого нет и не было

Командование 54-й отдельной механизированной бригады утверждает, что подразделения с таким названием никогда не существовало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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"Грузинский национальный легион" вышел из состава ВСУ. Фото: "Грузинский легион"/Facebook"Грузинский национальный легион" вышел из состава ВСУ. Фото: "Грузинский легион"/Facebook
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В украинской армии заявляют, что подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ не существует. И никогда не было.

Об этом говорится на странице воинского формирования в Facebook. Отмечается, что командование 54 бригады ВСУ «благодарно всем друзьям Украины – иностранцам, которые служили и продолжают нести службу в подразделениях воинской части».

«Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54 бригады никогда не существовало», - подчеркивается в сообщении.

При этом указывается, что «десятки граждан других государств» в 2016 году добровольно поступили на службу в Вооруженные силы Незалежной, имеют официальный статус военнослужащих украинской армии, добросовестно служат, и только несколько из них уволились по разным причинам.

Ранее сообщалось, что воюющий в Донбассе так называемый «Грузинский легион» заявил о выходе из состава 54 бригады ВСУ.

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Эпическая виртуальная битва разразилась на просторах Интернета между грузинскими контрактниками из 54 бригады украинской армии и командованием этой бригады. Накануне на странице «легиона» в Фейсбуке грузины громогласно объявили о выходе из состава своей части, мотивировав это несогласием с действиями начальства (подробности).

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