2018-01-07T04:46:16+03:00
Происшествия

В общежитии Военной академии в Москве случился небольшой пожар

Причиной возгорания послужило замыкание электропроводки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Замыкание электропроводки стало причиной возгорания в общежитии Военной академии Генерального штаба ВС РФЗамыкание электропроводки стало причиной возгорания в общежитии Военной академии Генерального штаба ВС РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рождественской ночью в общежитии Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России в Москве тушили пожар. К счастью, – небольшой, люди не пострадали.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, «7 января 2018 года в 0:00 часов произошло возгорание в одном из помещений на пятом этаже общежития Военной академии Генерального штаба ВС РФ».

Общая площадь пожара составила всего четыре квадратных метра, и вовремя прибывшие по вызову пожарные быстро его потушили. На то, чтобы полностью справиться с огнем, им понадобилось 25 минут. Обитателей здания эвакуировать не пришлось. Пострадавших нет.

В сообщении ведомства отмечается, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, передает Интерфакс.

Напомним, в декабре из-за пожара в пансионате для престарелых в деревне Картмазово в Новой Москве пострадали 19 человек.

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