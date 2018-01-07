2018-01-07T05:17:10+03:00
В мире

Американский инвестор Марк Мобиус объявил об уходе на пенсию

Глава Franklin Templeton Investments покидает компанию, которую возглавлял боле 30 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский инвестор Марк МобиусАмериканский инвестор Марк МобиусФото: REUTERS
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Американский инвестор Марк Мобиус, известный как один из пионеров инвестирования в развивающиеся рынки, объявил, что покидает компанию Franklin Templeton Investments, которую возглавлял боле 30 лет.

В августе знаменитому эксперту-финансисту и доктору философии исполнится 82 года, и он решил, что пора на заслуженный отдых: с 1 февраля 2018 года Марк Мобиус выходит на пенсию. Об этом с печалью сообщает Franklin Templeton Investments на своём официальном сайте.

«Нет ни одного человека, который больше бы ассоциировался с инвестициями развивающихся рынков, чем Марк Мобиус. Мы с моими коллегами глубоко признательны за то, что у нас была возможность работать вместе с легендой, и мы благодарим Марка за его многолетний упорный труд и огромный вклад в фирму», - приводит пресс-служба компании слова главного исполнительного директора Грега Джонсона.

Отмечается, что за три десятилетия Мобиус создал команду талантливых аналитиков по всему миру, щедро делясь своим опытом со всем земным шаром.

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