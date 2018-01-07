Трамп: Мексика «в какой-то форме» заплатит за стену

7 Янв. 2018 2018-01-07T05:43:27+03:00

Ранее стало известно, что президенту США нужно на строительство барьера вдоль мексиканской границы $18 млрд

Изменить размер текста: A A

Мексика так или иначе заплатит за строительство стены на границе с Соединенными Штатами, убежден президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам, напомнив о продолжении переговоров по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

«Я считаю, что Мексика заплатит за стену. У меня очень хорошие отношения с Мексикой. Как вы знаете, мы ведем переговоры по NAFTA. Посмотрим, как они будут идти», - приводит слова американского лидера Politico.

«Но Мексика заплатит. В какой-то форме Мексика заплатит за стену», - добавил Трамп.

Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости построить стену на американо-мексиканской границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Причем изначально он уверял, что Мексика сама за нее заплатит, но президент страны Энрике Пенья Ньето наотрез отказался оплачивать это строительство.

Накануне СМИ сообщили, что только на первую стадию возведения барьера вдоль границы США с Мексикой нужно 18 миллиардов долларов.