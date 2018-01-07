2018-01-07T06:12:07+03:00
Общество

Путин подарил храму, где встречал Рождество, икону середины XIX века

В ночь с 6 на 7 января президент посетил храм Святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Владимир Путин приехал на Рождественское богослужение в храм Святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Фото: Алексей Никольский/ТАССВладимир Путин приехал на Рождественское богослужение в храм Святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Президент России Владимир Путин передал в дар храму, где встречал Рождество, двухрядную икону середины XIX века. Ранее сообщалось, что глава государства в этом году приехал в Санкт-Петербург и к полуночи прибыл на Рождественское богослужение в церковь Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на улице Моховой. Именно в этой церкви свыше ста лет назад крестили его отца.

Как рассказали в пресс-службе президента, подарок Владимира Владимировича представляет собой двухрядную икону в металлическом окладе. Она содержит изображения «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другие.

Владимир Путин, придя в Симеоновскую церковь, поставил свечку, и вместе со всеми прихожанами поставил свечку и вместе с прихожанами слушал службу, а потом поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, и около часа ночи покинул храм.

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