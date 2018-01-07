СМИ узнали о планах Терезы Мэй устроить кадровые перестановки в кабмине

7 Янв. 2018 2018-01-07T06:40:06+03:00

Об отставках одних министров и назначении других глава правительства Британии может объявить уже в понедельник, 8 января

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В понедельник, 8 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о кадровых перестановках в правительстве Соединенного Королевства, сообщает The Sunday Times.

По данным издания, ведущие члены нынешнего кабмина сохранят свои портфели. В частности, это министр по вопросам выхода Великобритании из состава Евросоюза Дэвид Дэвис, главы Минфина Филип Хаммонд и МВД Эмбер Радд, а также министр иностранных дел Борис Джонсон.

Ожидается, что Мэй назначит не менее шести новых членов правящего кабинета, в том числе главу секретариата правительства вместо ушедшего в отставку из-за скандала Дэмиана Грина.

Предположительно, своих мест могут лишиться образования Джастин Грининг и министр по делам бизнеса Грег Кларк, а также председатель правящей Консервативной партии Патрик Маклафлин и лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

Напомним, ранее подал в отставку глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон, вместо него был назначен Гэвин Уильямсон.