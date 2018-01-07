2018-01-07T07:09:47+03:00
В мире

Ким Чен Ын отдал приказ: отношения с Южной Кореей надо улучшать

Лидер КНДР распорядился придерживаться политики, которая поможет объединить Юг и Север
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщает главный партийный вестник КНДР – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Глава государства чётко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле объединения с Южной Кореей. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (прежних) взаимоотношениях с Сеулом. Вместо этого следует улучшать связи между Севером и Югом», - говорится в сообщении.

Как уточняет ЦТАК, речь идет о примирении нации и её добровольном объединении.

Напомним, Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам объявил о желании отправить национальную сборную КНДР на Олимпиаду – 2018, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане и готовности к диалогу с соседями.

Позже стало известно, что Пхеньян согласен вести переговоры с Сеулом на высоком уровне. Встреча должна состояться 9 января.

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