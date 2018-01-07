Актера из «Игры престолов» выгнали из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош

7 Янв. 2018 2018-01-07T08:03:47+03:00

Актер Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Фото: кадр из фильма

Нетрезвый Кит Харингтон хотел сыграть партию в бильярд, при этом стучал кулаками по бильярдному столу и хватал кии других игроков [видео]

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Актера Кита Харингтона, исполняющего роль Джона Сноу в популярном телесериале "Игра престолов", выгнали из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош.

Как сообщает портал TMZ, нетрезвый артист пришел в пятницу вечером в нью-йоркский бар Barfly. Он захотел сыграть партию в бильярд, стучал кулаками по бильярдному столу и хватал кии других игроков. При этом Харингтон задевал других посетителей.

Присутствующие рассказали, что актера попросили покинуть бар. Он так и сделал, но через некоторое время вернулся, после чего его оттуда вывели силой.

Напомним, телесериал "Игра престолов" основан на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Харингтон исполняет роль Джона Сноу – внебрачного сына одного из правителей, который защищает человечество от потусторонних сил.