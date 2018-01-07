2018-01-07T08:03:47+03:00
Звезды

Актера из «Игры престолов» выгнали из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош

Нетрезвый Кит Харингтон хотел сыграть партию в бильярд, при этом стучал кулаками по бильярдному столу и хватал кии других игроков [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Актер Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов"Актер Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов"Фото: кадр из фильма
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Актера Кита Харингтона, исполняющего роль Джона Сноу в популярном телесериале "Игра престолов", выгнали из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош.

Как сообщает портал TMZ, нетрезвый артист пришел в пятницу вечером в нью-йоркский бар Barfly. Он захотел сыграть партию в бильярд, стучал кулаками по бильярдному столу и хватал кии других игроков. При этом Харингтон задевал других посетителей.

Присутствующие рассказали, что актера попросили покинуть бар. Он так и сделал, но через некоторое время вернулся, после чего его оттуда вывели силой.

Напомним, телесериал "Игра престолов" основан на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Харингтон исполняет роль Джона Сноу – внебрачного сына одного из правителей, который защищает человечество от потусторонних сил.

Звезда "Игры Престолов" Кит Харингтон устроил пьяный дебош в баре.Актера были вынуждены выставить из заведения

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