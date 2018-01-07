2018-01-07T08:26:36+03:00
В мире

США не нашли доказательств "акустических атак" на Кубе

Об этом заявил сенатор-республиканец Джефф Флейк
Екатерина БОЛГОВА
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США не обнаружили доказательств "акустических атак" на КубеСША не обнаружили доказательств "акустических атак" на КубеФото: REUTERS
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Американский сенатор от Республиканской партии Джефф Флейк заявил, что США не нашли доказательств "акустических атак" на своих дипломатов на Кубе.

Напомним, в конце сентября госдепартамент США сообщал, что больше двадцати американских дипломатов подверглись "акустической атаке" с применением специальных приборов в Гаване. Отмечалось, что у пострадавших наблюдались потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

В ходе своего визита на Кубу Флейк встретился с министром иностранных дел Бруно Родригесом и представителями МВД. Кубинские чиновники рассказали, что сотрудники ФБР не обнаружили свидетельств воздействия на дипломатов. По словам сенатора, такая же позиция содержится в засекреченном отчете американской стороны.

"Я не буду говорить, что я в видел в засекреченных документах, но они не противоречат тому, что сказали кубинцы. Я думаю ФБР это подтвердит", — сказал сенатор, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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