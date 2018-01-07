Япония ценит желание Северной Кореи участвовать в Олимпиаде-2018

7 Янв. 2018 2018-01-07T08:42:47+03:00

Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ

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Япония ценит желание Северной Кореи участвовать в зимних Олимпийских Играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы ценим перемену (тона)", - Сказал Абэ в эфире общественного телевидения NHK в воскресенье, 7 января.

Он отметил, что концепция повышения уровня давления на Пхеньян останется без изменений.

Напомним, в пятницу, 5 января, Пхеньян договорился с Сеулом о проведении переговоров на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. По предварительной информации, встреча состоится 9 января.

В своем новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности национальной сборной принять участие в Олимпийских играх. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил кабмину начать подготовку к переговорам с Северной Кореей о возможном допуске к участию в турнире.