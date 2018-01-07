2018-01-07T11:40:15+03:00
В мире

Американские спецслужбы признали своим провалом рывок в ядерной программе КНДР

По данным СМИ, Вашингтон недооценил возможности Пхеньяна в компьютерном моделировании и целеустремленность Ким Чен Ына
Екатерина БОЛГОВА
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Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДРСпецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДРФото: REUTERS
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Спецслужбы США считают своим провалом успешную реализацию ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ и других спецслужбах, Вашингтон недооценил целеустремленность лидера КНДР Ким Чен Ына. Отмечается, что в начале срока президента США Дональда Трампа разведка успокаивала его, утверждая, что у Соединенных Штатов есть как минимум четыре года, чтобы замедлить разработку КНДР ракеты, которая могла бы доставить ядерную боеголовку до американской территории.

Издание напоминает, что в 2016 году Пхеньян испытал восемь ракет средней дальности, семь из которых взорвались на стартовой площадке или в полете. После этого был сделан неверный вывод о неудачах КНДР. В настоящее время сотрудники американских спецслужб признают, что это "явилось одним из самых значимых просчетов Америки".

В июле прошлого года Пхеньян объявил о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты, затем были проведены еще три пуска.

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