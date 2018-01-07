2018-01-07T09:36:39+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Президент России отметил, что «этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду»
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, с этим праздником.

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям", - говорится в поздравлении Путина.

Глава государства отметил, что Рождество объединяет людей «вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа».

Кроме того, Путин напомнил о полезной работе Русской православной церкви и других христианских конфессий, способствующих сохранению мира и согласия в стране, а также продолжению межрелигиозного и межнационального диалога.

"Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия", — добавил президент.

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