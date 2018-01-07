2018-01-07T09:49:13+03:00
Политика

Пушков о внешней политике Трампа: сумятица вместо стратегии

Российский сенатор раскритиковал внешнеполитическую деятельность президента США
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАССПредседатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал внешнеполитическую деятельность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По словам сенатора, внешняя политика США сейчас представляет из себя «сумятицу вместо стратегии».

«Внешняя политика администрации Трампа: напряженность с ЕС, изоляция по Иерусалиму, провал в СБ ООН по Ирану, сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии», — написал Пушков о «заслугах» американского лидера в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее он прокомментировал намерение президента Франции Эммануэля Макрона создать закон по борьбе с «лживыми новостями». По его словам, "принцип свободы слова уступает место ужесточению контроля над информационным полем".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заседание Совета Безопасности ООН во вопросу его страны очередным промахом внешней политики США.

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