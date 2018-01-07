Четыре китайских корабля вошли в воды близ спорных с Японией островов Сенкаку

7 Янв. 2018 2018-01-07T09:57:28+03:00

Это произошло первый раз в новом году

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В воскресенье, 7 января, четыре патрульных корабля, принадлежащие Китаю, вошли в воды близ островов Сенкаку (Дяоюйдао). Эти острова являются предметом давнего территориального спора между Китаем и Японией.

Как сообщила Береговая охрана Японии, этот заход китайских кораблей в воды близ Сенкаку (Дяоюйдао) является первым в 2018 году. И Пекин, и Токио считает эти территориальные воды своими, передает ТАСС.

Обстановка вокруг этого архипелага стала более напряженной после того, как в сентябре 2012 года Япония в одностороннем порядке сообщила о приобретении этих островов у частных владельцев.

В Китае после этого состоялись массовые антияпонские митинги, переросшие в беспорядки и погромы. Китайские корабли периодически появляются около островов, иногда совершая демонстративные заходы в прибрежные воды.