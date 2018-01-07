ЕС отправил в арбитражный суд иск на 1,4 млрд евро против России за эмбарго на ввоз свинины

7 Янв. 2018 2018-01-07T10:27:52+03:00

ЕС хочет взыскать с России 1,4 млрд евро за эмбарго на ввоз свинины Фото: REUTERS

Отмечается, что впоследствии сумма будет повышаться на 15% каждый год

Изменить размер текста: A A

Евросоюз отправил в арбитражный суд в Брюсселе иск против России на 1,39 миллиарда евро из-за введенного Москвой эмбарго на ввоз свинины.

В документе, подготовленном Всемирной торговой организацией (ВТО), отмечается, что российские власти не имела права ограничивать импорт свинины. В результате, как утверждается, Россия нанесла «тяжелый удар» по голландским, датским и немецким фермерам.

Как сообщает американское издание Politico, российские фермеры получили возможность увеличить объемы производство мяса, так как на рынке исчезла конкуренция. Евросоюз же стремится оспорить законность «политически мотивированных продуктовых санкций».

Сумма иска была приравнена к общему объему экспорта свинины из Евросоюза в Россию в 2013 году. Отмечается, что затем компенсация будет повышаться на 15% каждый год.

Запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза был введен в России 30 января 2014 года после того, как в Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.