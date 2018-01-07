В США продали лотерейный билет с выигрышем в 560 млн долларов
В воскресенье, 7 января, стало известно, что в американском штате Нью-Гэмпшир продали билет лотереи Powerball с выигрышем почти в 560 млн долларов.
"Мы рады сообщить, что один билет, проданный в Нью-Гэмпшире, принес джекпот в размере 559,7 млн долларов", - передает телеканал ABC News заявление представителя лотереи.
Отмечается, что розыгрыш состоялся в субботу. Выигрышными стали числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус - 26. Согасно правилам лотереи, выигрывший может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями на протяжении нескольких лет.
Этот выигрыш стал вторым по величине джекпотом в американской истории. В прошлом году 53-летняя Мэйвис Уончик из Массачусетса получила 758 млн долларов.
Американская лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Лотерейный билет можно купить за 2 доллара.
Больше половины американцев участвуют в лотерейных розыгрышахФото: Алексей СТЕФАНОВ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Воронежская пенсионерка, выигравшая 506 миллионов, продавала пирожки на автостанции
В начале ноября всю страну шокировала новость - житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей. Никому не стоит объяснять, что сумма громадная. Даже если вычесть 13% налога (в этом случае он составляет 65 миллионов), оставшаяся часть позволит безбедно существовать не одному человеку всю свою жизнь (подробности)