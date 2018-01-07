2018-01-07T12:05:56+03:00
Общество

В США продали лотерейный билет с выигрышем в 560 млн долларов

Имя победителя пока не сообщается
Екатерина БОЛГОВА
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Имя победителя лотереи в данный момент не разглашаетсяИмя победителя лотереи в данный момент не разглашаетсяФото: REUTERS
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В воскресенье, 7 января, стало известно, что в американском штате Нью-Гэмпшир продали билет лотереи Powerball с выигрышем почти в 560 млн долларов.

"Мы рады сообщить, что один билет, проданный в Нью-Гэмпшире, принес джекпот в размере 559,7 млн долларов", - передает телеканал ABC News заявление представителя лотереи.

Отмечается, что розыгрыш состоялся в субботу. Выигрышными стали числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус - 26. Согасно правилам лотереи, выигрывший может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями на протяжении нескольких лет.

Этот выигрыш стал вторым по величине джекпотом в американской истории. В прошлом году 53-летняя Мэйвис Уончик из Массачусетса получила 758 млн долларов.

Американская лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Лотерейный билет можно купить за 2 доллара.

Больше половины американцев участвуют в лотерейных розыгрышах Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Больше половины американцев участвуют в лотерейных розыгрышахФото: Алексей СТЕФАНОВ

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