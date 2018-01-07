Две девушки из России застряли на вершине горы Аконкагуа в Аргентине

7 Янв. 2018 2018-01-07T12:22:11+03:00

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Две россиянки оказались в западне на вершине самой высокой горы Южной Америки - из Аконкагуа в Аргентине.

Девушки совершали восхождение вместе с группой, некоторые члены которой успешно спустились вниз. В настоящее время спасатели проводят опрос вернувшихся, чтобы определить местонахождение россиянок.

Поисковая операция проводится спасательными службами, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в российском посольстве в Аргентине.

По некоторым данным, у россиянок закончились продукты питания, и они уже третий день без еды, а их палатку унесло ветром. Кроме того, отмечается, что на вершине горы также застрял гражданин Бельгии. По словам родственников, туристы могут поддерживать связь при помощи спутниковой рации.

Аконкагуа считается самой высокой вершиной Анд. Ее высота равна почти семи тысячам метров над уровнем моря.