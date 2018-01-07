2018-01-07T12:37:13+03:00
Политика

Николаевские судостроители обвинили Киев в нежелании продать ракетный крейсер "Украина"

По словам главы профсоюза предприятия, задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более двух миллионов долларов)
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments25
Киев не хочет продавать ракетный крейсер "Украина"Киев не хочет продавать ракетный крейсер "Украина"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Украинские власти не хотят продавать ракетный крейсер "Украина", чтобы погасить долги перед сотрудниками Николаевского государственного судостроительного комбината.

«Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более двух миллионов долларов). С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 миллионов гривен (свыше 1,7 миллиона долларов)», - заявил руководитель профсоюза комбината Николай Головченко в эфире телеканала "Николаев".

Он отметил, что задолженность перед некоторыми работниками составляет 200 тысяч гривен (больше семи тысяч долларов).

«Это пенсионеры, они боятся, что, если уволятся, о них сразу же забудут», — добавил глава профосоюза.

По его словам, при продаже «Украины» вырученных средств хватило бы на погашение задолженности.

Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера "Украина".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма
В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»
Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сети
Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ
ВТО: на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
Госдума предложила вернуть России пол-Украины после слов об «оккупации»
Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности
Стали известны подробности задержания экс-президента Ирана Ахмадинежада
Трамп заявил, что автор книги о Белом доме брал у него интервью лишь в воображении
Опрос показал, что в Швеции растет число противников присоединения к НАТО
Ростуризм предупредил о риске наводнений в Германии и Франции
В Германии начались переговоры о формировании нового правительства
Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»
Во Франции умерла певица Франс Галль
В Стокгольме произошел взрыв у станции метро
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе развития цифровых технологий в экономике
Американский сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях и сам чуть не погиб
В Совфеде прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины
СМИ сообщили об аресте экс-президента Ирана Ахмадинежада за поддержку протестов