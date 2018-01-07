Николаевские судостроители обвинили Киев в нежелании продать ракетный крейсер "Украина"
Украинские власти не хотят продавать ракетный крейсер "Украина", чтобы погасить долги перед сотрудниками Николаевского государственного судостроительного комбината.
«Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более двух миллионов долларов). С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 миллионов гривен (свыше 1,7 миллиона долларов)», - заявил руководитель профсоюза комбината Николай Головченко в эфире телеканала "Николаев".
Он отметил, что задолженность перед некоторыми работниками составляет 200 тысяч гривен (больше семи тысяч долларов).
«Это пенсионеры, они боятся, что, если уволятся, о них сразу же забудут», — добавил глава профосоюза.
По его словам, при продаже «Украины» вырученных средств хватило бы на погашение задолженности.
Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера "Украина".