Николаевские судостроители обвинили Киев в нежелании продать ракетный крейсер "Украина"

7 Янв. 2018 2018-01-07T12:37:13+03:00

По словам главы профсоюза предприятия, задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более двух миллионов долларов)

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Украинские власти не хотят продавать ракетный крейсер "Украина", чтобы погасить долги перед сотрудниками Николаевского государственного судостроительного комбината.

«Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более двух миллионов долларов). С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 миллионов гривен (свыше 1,7 миллиона долларов)», - заявил руководитель профсоюза комбината Николай Головченко в эфире телеканала "Николаев".

Он отметил, что задолженность перед некоторыми работниками составляет 200 тысяч гривен (больше семи тысяч долларов).

«Это пенсионеры, они боятся, что, если уволятся, о них сразу же забудут», — добавил глава профосоюза.

По его словам, при продаже «Украины» вырученных средств хватило бы на погашение задолженности.

Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера "Украина".