2018-01-07T12:47:22+03:00
Звезды

Джастин Бибер выложил фото с оголенным торсом и Библией

За восемь часов публикация собрала 5 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев
Екатерина БОЛГОВА
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Фото Джастина Бибера набрало больше 5 миллионов лайков за 8 часов. Фото: Джастин Бибер/InstagramФото Джастина Бибера набрало больше 5 миллионов лайков за 8 часов. Фото: Джастин Бибер/Instagram
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Американский певец Джастин Бибер опубликовал в своем аккаунте в Instagram свою фотографию с оголенным торсом, который полностью покрывает огромная татуировка. На снимке 23-летний исполнитель находится в частном самолете, а на коленях у него находится Библия.

За восемь часов часов публикация собрала 5 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев. Масштабные татуировки появились на теле Бибера лишь три месяца назад, пишет Тhe Sun. Отмечается, что новая тату, содержащая скелеты, гаргулий и элементы архитектуры, перекрыла надпись Son of God, которая раньше украшала живот парня.

Ранее СМИ уже писали о том, что Джастин Бибер является верующим человеком и регулярно посещает церковь. На его страницу в Instagram подписаны почти 96 миллионов человек. Однако ранее его фотографии не набирали больше пяти миллионов лайков.

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