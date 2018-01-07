Джастин Бибер выложил фото с оголенным торсом и Библией

7 Янв. 2018 2018-01-07T12:47:22+03:00

За восемь часов публикация собрала 5 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев

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Американский певец Джастин Бибер опубликовал в своем аккаунте в Instagram свою фотографию с оголенным торсом, который полностью покрывает огромная татуировка. На снимке 23-летний исполнитель находится в частном самолете, а на коленях у него находится Библия.

За восемь часов часов публикация собрала 5 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев. Масштабные татуировки появились на теле Бибера лишь три месяца назад, пишет Тhe Sun. Отмечается, что новая тату, содержащая скелеты, гаргулий и элементы архитектуры, перекрыла надпись Son of God, которая раньше украшала живот парня.

Ранее СМИ уже писали о том, что Джастин Бибер является верующим человеком и регулярно посещает церковь. На его страницу в Instagram подписаны почти 96 миллионов человек. Однако ранее его фотографии не набирали больше пяти миллионов лайков.