В новогоднюю ночь скончался сын норвежских биатлонистов

7 Янв. 2018 2018-01-07T13:04:49+03:00

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В новогоднюю ночь скончался старший сын норвежских чемпионов по биатлону Гунн Маргит Андреассен и Фруде Андресена.

Как сообщает Dagbladet, 13-летний Дэвид Андресен страдал легкой формой эпилепсии, но он не испытывал больших сложностей в повседневной жизни.

После встречи Нового года подросток отправился спать, а утром 1 января родные нашли его мертвым в своей комнате.

Как сообщил Фруде Андресена, ничего не свидетельствовало о трагедии. Сейчас специалисты выясняют причину кончины ребенка.

44-летний норвежский спортсмен Фруде Андресен является олимпийским чемпионом в эстафете и двукратным чемпионом мира по биатлону. Они с женой Гунн Маргит Андреассен, которая является призером Олимпийских игр и трехкратной чемпионкой мира по биатлону, воспитывали троих сыновей — Дэвида, Элиаса и Николая.