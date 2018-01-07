СМИ сообщили об аресте экс-президента Ирана Ахмадинежада за поддержку протестов

7 Янв. 2018 2018-01-07T13:44:11+03:00

СМИ: в Иране задержали экс-президента в связи с протестами Фото: REUTERS

В Тегеране слова Махмуда Ахмадинежада расценили как призыв к "разжиганию беспорядков"

Изменить размер текста: A A

В Иране задержали экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада за поддержку антиправительственных митингов. Об этом сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на высокопоставленные источники.

Отмечается, что бывшего лидера страны задержали по поручению верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. По данным издания, в Тегеране слова Ахмадинежада в ходе протестов расценили как призыв к "разжиганию беспорядков".

Выступая перед участниками протеста в Бушере на юге страны 4 января экс-президент сказал, что "некоторые из действующих чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе". Кроме того, он обвинил действующего президента Хасан Роухани в монополии власти и ресурсами.

Напомним, массовые митинги начались в Иране 28 декабря. Граждане вышли на улицы, протестуя против роста цен.