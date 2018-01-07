В Совфеде прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины
В Совете Федерации прокомментировали иск Евросоюза о взыскании с России 1,39 млрд евро за эмбарго на ввоз свинины. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал такое требование необоснованным.
«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — сказал Джабаров.
По его словам, с 2014 года страны ЕС вводят антироссийские санкции, а ответные меры Москвы хотят представить как нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО, передает RT.
Член Международного союза юристов Валерий Ванин заявил также, что если арбитраж ВТО решит взыскать с России выплату в рамках санкционных процедур, то Москва получит право взыскать все свои убытки из-за ограничений.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах ЕС взыскать с России 1,39 млрд евро в год из-за эмбарго на ввоз свинины.