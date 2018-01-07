В Совфеде прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

7 Янв. 2018 2018-01-07T13:41:17+03:00

ЕС хочет взыскать с России 1,39 млрд евро в год из-за эмбарго на ввоз свинины Фото: REUTERS

По мнению зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, такое требование является необоснованным

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В Совете Федерации прокомментировали иск Евросоюза о взыскании с России 1,39 млрд евро за эмбарго на ввоз свинины. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал такое требование необоснованным.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — сказал Джабаров.

По его словам, с 2014 года страны ЕС вводят антироссийские санкции, а ответные меры Москвы хотят представить как нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО, передает RT.

Член Международного союза юристов Валерий Ванин заявил также, что если арбитраж ВТО решит взыскать с России выплату в рамках санкционных процедур, то Москва получит право взыскать все свои убытки из-за ограничений.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах ЕС взыскать с России 1,39 млрд евро в год из-за эмбарго на ввоз свинины.