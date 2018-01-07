2018-01-07T14:07:16+03:00
Происшествия

Американский сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях и сам чуть не погиб

За спуском следили друзья американца, которые сняли инцидент [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Сноубордист вызвал снежную лавину и чуть сам не погибСноубордист вызвал снежную лавину и чуть сам не погибФото: REUTERS
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В Пиренеях на границе Испании и Франции американский сноубордист вызвал сход лавины и сам едва не погиб. За спуском любителя острых ощущений следили его друзья, которым удалось снять инцидент на видео.

На кадрах видно, что сначала сноубордист спокойно катается, лавируя между скалами на снежном склоне. Но после его резкого разворота с одного из склонов начинает сходить огромная масса снега, находясь всего в нескольких метрах от мужчины.

В видеоролике слышно, как друзья пытаются подбодрить и подогнать сноубордиста криками. Однако он, скорее всего, их не слышит. Американец пытается удержать равновесие во время спуска, так как опасная снежная лавина находится очень близко от него.

В результате сноубордитс смог удержать равновесие и добрался до безопасного места.

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