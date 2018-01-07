Американский сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях и сам чуть не погиб

7 Янв. 2018 2018-01-07T14:07:16+03:00

Сноубордист вызвал снежную лавину и чуть сам не погиб Фото: REUTERS

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В Пиренеях на границе Испании и Франции американский сноубордист вызвал сход лавины и сам едва не погиб. За спуском любителя острых ощущений следили его друзья, которым удалось снять инцидент на видео.

На кадрах видно, что сначала сноубордист спокойно катается, лавируя между скалами на снежном склоне. Но после его резкого разворота с одного из склонов начинает сходить огромная масса снега, находясь всего в нескольких метрах от мужчины.

В видеоролике слышно, как друзья пытаются подбодрить и подогнать сноубордиста криками. Однако он, скорее всего, их не слышит. Американец пытается удержать равновесие во время спуска, так как опасная снежная лавина находится очень близко от него.

В результате сноубордитс смог удержать равновесие и добрался до безопасного места.