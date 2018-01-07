2018-01-07T14:15:20+03:00
Общество

Патриарх Кирилл предупредил об угрозе развития цифровых технологий в экономике

По мнению предстоятеля, переход к оплате банковскими картами может ограничить человеческую свободу
Екатерина БОЛГОВА
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Патриарх Кирилл во время рождественского богослужения в Храме Христа Спасителя в МосквеПатриарх Кирилл во время рождественского богослужения в Храме Христа Спасителя в МосквеФото: REUTERS
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Патриарх Кирилл заявил, что Русская православная церковь очень обеспокоена угрозой развития цифровых технологий в экономике. По его словам, отказ от наличности может ограничить человеческую свободу.

"Это (переход на банковские карты) обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?", — задался он вопросом.

Он рассказал об "одной из европейских стран", где тем, кто хочет получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни государства, а также "в красках" представлена тема ЛГБТ.

"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев... А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями?", — сказал патриарх в эфире телеканала "Россия".

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