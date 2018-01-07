2018-01-07T14:29:02+03:00
Происшествия

В Стокгольме произошел взрыв у станции метро

По данным местной полиции, один человек серьезно пострадал
Екатерина БОЛГОВА
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В Швеции прогремел взрыв у станции метроВ Швеции прогремел взрыв у станции метроФото: REUTERS
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В воскресенье, 7 января, в столице Швеции прогремел взрыв. Отмечается, что инцидент произошел в районе Худдинге неподалеку от станции метро Ворбю.

Как сообщила полиция Стокгольма, в результате происшествия один человек получил серьезные ранения. По данным правоохранителей, пострадавший подобрал неизвестный предмет у выхода из подземки.

Мужчину доставили в больницу с серьезными ранениями. Звонок об инциденте был получен полицейскими в 13.07 мск. , место происшествия оцеплено. Полиция проводит расследование происшествия. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Напомним, ранее стало известно, что в шведском городе Гетеборг примерно 20 неизвестных людей в масках закидали синагогу бутылками с зажигательной смесью. Никто из находящихся в синагоге людей не пострадал. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

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