2018-01-07T14:52:16+03:00
Политика

На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

Глава института нацпамяти Украины Владимир Вятрович заявил, что 2017 год знаменует столетие "начала большевистской агрессии"
Екатерина БОЛГОВА
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На Украине предложили признать годы в составе СССР «оккупацией»На Украине предложили признать годы в составе СССР «оккупацией»Фото: REUTERS
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Руководитель института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предложил признать период в составе СССР "оккупацией". Он также призвал принять законы о правопреемственности нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР).

"В следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией. Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период", - сказал Вятрович в эфире "5 канала".

Он добавил, что все чаще звучат «о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима». По словам главы института нацпамяти, в 2017 году отмечалось столетие "начала большевистской агрессии".

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон о так называемой декоммунизации, по которому переименовываются названия городов, улиц и других объектов, названных в честь советских деятелей.

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