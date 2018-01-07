2018-01-07T15:03:43+03:00
Политика

Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США

По словам официального представителя МИД РФ, у нее были конструктивные отношения с Дженнифер Псаки
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США. По ее словам, у нее сложились конструктивные отношения с бывшим представителем американского ведомства Дженнифер Псаки.

«У нас были очень конструктивные отношения с Дженнифер Псаки, было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — сказала Захарова, передает RT.

Напомним, ранее Захарова порекомендовала постоянному представителю США при ООН Никки Хейли рассказать об опыте разгона протестных акций, комментируя заявление Хейли о том, что США созовут экстренное заседание Совбеза и СПЧ ООН по Ирану.

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру... например, как проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма
В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»
Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сети
Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ
ВТО: на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
Госдума предложила вернуть России пол-Украины после слов об «оккупации»
Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности
Стали известны подробности задержания экс-президента Ирана Ахмадинежада
Трамп заявил, что автор книги о Белом доме брал у него интервью лишь в воображении
Опрос показал, что в Швеции растет число противников присоединения к НАТО
Ростуризм предупредил о риске наводнений в Германии и Франции
В Германии начались переговоры о формировании нового правительства
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»
Во Франции умерла певица Франс Галль
В Стокгольме произошел взрыв у станции метро
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе развития цифровых технологий в экономике
Американский сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях и сам чуть не погиб
В Совфеде прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины
СМИ сообщили об аресте экс-президента Ирана Ахмадинежада за поддержку протестов