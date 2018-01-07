Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:03:43+03:00

По словам официального представителя МИД РФ, у нее были конструктивные отношения с Дженнифер Псаки

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США. По ее словам, у нее сложились конструктивные отношения с бывшим представителем американского ведомства Дженнифер Псаки.

«У нас были очень конструктивные отношения с Дженнифер Псаки, было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — сказала Захарова, передает RT.

Напомним, ранее Захарова порекомендовала постоянному представителю США при ООН Никки Хейли рассказать об опыте разгона протестных акций, комментируя заявление Хейли о том, что США созовут экстренное заседание Совбеза и СПЧ ООН по Ирану.

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру... например, как проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова на своей странице в Facebook.