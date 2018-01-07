Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США. По ее словам, у нее сложились конструктивные отношения с бывшим представителем американского ведомства Дженнифер Псаки.
«У нас были очень конструктивные отношения с Дженнифер Псаки, было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — сказала Захарова, передает RT.
Напомним, ранее Захарова порекомендовала постоянному представителю США при ООН Никки Хейли рассказать об опыте разгона протестных акций, комментируя заявление Хейли о том, что США созовут экстренное заседание Совбеза и СПЧ ООН по Ирану.
«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру... например, как проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова на своей странице в Facebook.