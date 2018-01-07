2018-01-07T15:15:27+03:00
В мире

В Германии начались переговоры о формировании нового правительства

В Берлине стартовал первый раунд зондирующих переговоров о коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ
Екатерина БОЛГОВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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В Германии начались предварительные переговоров о формировании нового правительства между консервативным блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Консультации стартовали в воскресенье, 7 января, в центральном офисе СДПГ. Первоначально прошла встреча лидеров трех партий в узком кругу, а затем к ним присоединились другие члены партий. По предварительным данным, консультации будут длиться пять дней. К пятнице, 12 января, должно быть подготовлено итоговое заявление.

Федеральный съезд социал-демократов для перехода к коалиционным переговорам намечен на 21 января. В ХДС принятие решения остается за правлением партии, в ХСС возможно также проведение съезда, передает ТАСС.

Напомним, выборы в Бундестаг состоялись больше трех месяцев назад — в сентябре 2017 года. Победу одержал блок ХДС/ХСС, набрав 32,9% голосов, а СДПГ получила худший результат для себя - чуть более 20%.

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