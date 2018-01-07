Опрос показал, что в Швеции растет число противников присоединения к НАТО

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:27:05+03:00

В Швеции все меньше жителей поддерживают идею присоединения к НАТО Фото: REUTERS

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В Швеции растет число противников вступления в состав НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опрос социологического центра Ipsos, опубликованные газетой Dagens Nyheter.

За прошедший год число поддерживающих присоединение к блоку сократилось с 35% до 31% опрошенных. Количество противников вступления Швеции в Североатлантический альянс выросло на 4%, достигнув показателя в 44%.

"В течение нескольких лет анализ показывал, что сопротивление идее вступления в НАТО ослабло и что все больше людей не уверены в этом вопросе, а также раздумывают о присоединении. Теперь же, как кажется, эта тенденция нарушена, а общественное мнение движется в сторону скептицизма в отношении НАТО", - сказал эксперт Ipsos Давид Алин.

Он отметил, что 46% участников опроса положительно ответили на вопрос о том, может ли НАТО прийти на помощь Швеции в случае угрозы. 22% опрошенных не верят в это.