Трамп заявил, что автор книги о Белом доме брал у него интервью лишь в воображении

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:37:23+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Майкл Вулфф, выпустивший книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», выдумал интервью с главой государства.

«Я слышал про этого мужчину, который не знает меня, мы незнакомы. Он не брал у меня интервью в течение трёх часов в Белом доме, такого не было. Это лишь в его воображении», — сказал Трамп, передает Fox News.

Напомним, в интернете уже назвали бестселлером книгу Вулффа о Белом доме. При этом ее автора Трамп ранее назвал «полным неудачником», который воспользовался увольнением советника президента США Стива Бэннона.

"Он (Вулфф) выдумывал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу. Он воспользовался этим слюнтяем Стивом Бэнноном, который плакал после увольнения и умолял оставить его на работе!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Трамп обвинил журналиста в клевете и подчеркнул, что в книге множество искажений.