Стали известны подробности задержания экс-президента Ирана Ахмадинежада

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:45:27+03:00

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Стали известны детали ареста экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Как выяснили арабские СМИ, политик был задержан во время своего визита в город Шираз. Что касается причины ареста, то, по имеющейся информации, бывшего иранского лидера взяли под стражу за поддержку антиправительственных протестов, прошедших в стране, и за «призыв к разжиганию беспорядков», пишет газета Al-Quds Al-Arabi.

Кроме того, местные средства массовой информации располагают данными о том, что арест экс-главы исламской республики якобы был лично санкционирован верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллы Али Хаменеи. Между тем официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, Ахмадинежад, выступая в минувший четверг, 4 января, на митинге в Бушере, раскритиковал правительство и нынешнего президента страны Хасана Роухани. Он обвинил последнего в «монополии власти и ресурсами». Также политик заявил, что некоторые действующие чиновники «живут вдали от проблем людей».