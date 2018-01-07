2018-01-07T16:45:17+03:00
Экономика

ВТО: на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней

Между тем на практике подобные процедуры нередко длятся дольше
Дарья ИВАШКИНА
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Россия ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза еще в 2014 годуРоссия ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза еще в 2014 годуФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Во Всемирной торговой организации (ВТО) прокомментировали претензии Евросоюза к России по поводу введенного нашей страной в 2014 году запрета на ввоз живых свиней и свиноводческой продукции из Европы.

В частности, там заявили, что на рассмотрение в арбитраже жалобы ЕС отведено 60 дней. Однако, как заметил представитель организации, на практике нередко подобные процедуры длятся дольше, передает ТАСС.

Напомним, ранее в январе Евросоюз инициировал в ВТО проведение специального заседания Органа по разрешению споров. В Брюсселе попросили об «ответных мерах в отношении России» в торговом споре, касающемся запрета на ввоз в нашу страну европейской свинины. При этом ЕС обвинил Москву в невыполнении ранее принятого ВТО решения по этому вопросу.

А накануне появилась информация, что Европейский союз требует взыскивать с РФ по 1,39 миллиарда евро ежегодно из-за «свиного эмбарго».

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