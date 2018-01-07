Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ

7 Янв. 2018 2018-01-07T17:00:46+03:00

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов объяснил, почему незалежная настолько зависима от Международного валютного фонда (МВФ).

Как отметил политик, валютные резервы страны в основном сформированы за счет внешних кредитов и большую их часть предоставляет МВФ. По словам Суслова, возможно, было бы правильно сокращать объемы сотрудничества с фондом, но сделать это уже невозможно: если Киев пойдет на это, он перестанет получать поддержку от других международных партнеров. «Если мы не будем получать кредитов от МВФ, то мы не будем получать финансирование и по другим программам», - сказал экс-министр украинским СМИ.

Как заметил экономист, Украина очень зависима от внешних кредиторов в вопросе перестройки инфраструктуры и финансирования энергоснабжения. «Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве зависят от внешнего финансирования», -добавил он.

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