Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сети

7 Янв. 2018 2018-01-07T17:25:37+03:00

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В сети появилось видео падения воздушной гимнастки в цирке, расположенном в белорусском городе Гомель.

На опубликованной в интернете записи видно, как 20-летняя циркачка из московской труппы Алишера Алимева сорвалась с высоты во время выступления. Произошло это прямо на глазах у зрителей. Судя по снятым очевидцами кадрам, акробатку не удержал ее партнер по номеру. В результате артистка упала за пределы страховочной сетки лицом вниз.

ЧП в Гомельском цирке 5 января 2018 г..ЧП в Гомельском цирке 5 января 2018 г.

Как стало известно, девушку госпитализировали с травмой головы. В настоящее время она находится в реанимации. При этом медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый подобный случай. К примеру, в июле прошлого года другая воздушная гимнастка из России сорвалась с высоты во время выступления в швейцарском Люцерне. Тогда акробатка не смогла удержаться во время выполнения трюка и упала на арену с четырехметровой высоты. После этого артистку госпитализировали с переломами запястий обеих рук.