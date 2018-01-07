2018-01-07T17:25:37+03:00
Происшествия

Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сети

Артистка сорвалась с высоты прямо на глазах у зрителей [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сетиВидео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сетиФото: кадр с видео
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В сети появилось видео падения воздушной гимнастки в цирке, расположенном в белорусском городе Гомель.

На опубликованной в интернете записи видно, как 20-летняя циркачка из московской труппы Алишера Алимева сорвалась с высоты во время выступления. Произошло это прямо на глазах у зрителей. Судя по снятым очевидцами кадрам, акробатку не удержал ее партнер по номеру. В результате артистка упала за пределы страховочной сетки лицом вниз.

ЧП в Гомельском цирке 5 января 2018 г..ЧП в Гомельском цирке 5 января 2018 г.

Как стало известно, девушку госпитализировали с травмой головы. В настоящее время она находится в реанимации. При этом медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый подобный случай. К примеру, в июле прошлого года другая воздушная гимнастка из России сорвалась с высоты во время выступления в швейцарском Люцерне. Тогда акробатка не смогла удержаться во время выполнения трюка и упала на арену с четырехметровой высоты. После этого артистку госпитализировали с переломами запястий обеих рук.

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