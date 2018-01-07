Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
Стало известно, что в больнице Стокгольма скончался 60-летний мужчина, пострадавший от взрыва, который прогремел в воскресенье, 7 января, рядом со станцией метро «Ворбю горд» в пригороде шведской столицы.
В настоящее время в медучреждении остается 45-летняя женщина, которая также получила травмы в результате взрыва неустановленного предмета. Как уточнил представитель местной полиции Свен-Эрик Ульссон в эфире телеканала SVT, у пострадавшей поранено лицо и ноги.
Напомним, взрыв в пригороде Стокгольма прогремел в это воскресенье,7 января, около 13:00 мск. Именно в это время в руках 60-летнего мужчины сдетонировал неустановленный предмет, который он поднял с земли.
После случившегося полиция оцепила место происшествия. В настоящее время в районе ЧП работают взрывотехники. Стоит отметить, что правоохранители не квалифицируют инцидент как теракт.