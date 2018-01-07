Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма

7 Янв. 2018 2018-01-07T18:29:03+03:00

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В воскресенье, 7 января, появилась информация о том, что патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма.

Судя по данным западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, американский самолет-разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия, после чего он длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя, передает «Интерфакс».

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, в конце декабря минувшего года стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А «АВАКС» провели разведку вблизи Крыма, а также у границ Калининградской области.