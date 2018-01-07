2018-01-07T18:29:03+03:00
В мире

Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма

‍Как стало известно, P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи КрымаСамолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 января, появилась информация о том, что патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма.

Судя по данным западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, американский самолет-разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия, после чего он длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя, передает «Интерфакс».

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, в конце декабря минувшего года стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А «АВАКС» провели разведку вблизи Крыма, а также у границ Калининградской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»
Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сети
Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ
ВТО: на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
Госдума предложила вернуть России пол-Украины после слов об «оккупации»
Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности
Стали известны подробности задержания экс-президента Ирана Ахмадинежада
Трамп заявил, что автор книги о Белом доме брал у него интервью лишь в воображении
Опрос показал, что в Швеции растет число противников присоединения к НАТО
Ростуризм предупредил о риске наводнений в Германии и Франции
В Германии начались переговоры о формировании нового правительства
Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»
Во Франции умерла певица Франс Галль
В Стокгольме произошел взрыв у станции метро
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе развития цифровых технологий в экономике
Американский сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях и сам чуть не погиб
В Совфеде прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины
СМИ сообщили об аресте экс-президента Ирана Ахмадинежада за поддержку протестов