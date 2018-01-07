Песков рассказал, где крестили родителей Путина

7 Янв. 2018 2018-01-07T18:51:04+03:00

Ранее выяснилось, что отца российского лидера крестили в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге

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‍В воскресенье, 7 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каких церквях крестили родителей главы нашего государства Владимира Путина.

Такой вопрос возник, так как выяснилось, что отца российского лидера крестили в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге. Между тем ранее СМИ неоднократно писали о том, что обряд крещения родителей президента проходил в храме Покрова Пресвятой Богоматери в Тверской области.

Как заметил представитель Кремля, здесь нет никакого противоречия. «В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге - его отца Владимира Спиридоновича», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, в этом году президент России встретил Рождество в скромной церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.