Клинцевич: заявления об «оккупации» Украины СССР рассчитаны на молодежь
В Совете Федерации (СФ) прокомментировали прозвучавшее на Украине предложение признать период нахождения страны в составе СССР «оккупацией».
Как отметил зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, подобные призывы рассчитаны на молодежь. «Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России», - написал сенатор на своей странице в Facebook.
Также политик прокомментировал другое предложение главы института национальной памяти Украины Владимира Вятровича - принять законы о правопреемственности нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР), которая существовала в 1917-1921 годах. По словам Клинцевича, эта инициатива «вообще не поддается осмыслению».
«Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе "оккупация"», - заметил парламентарий.
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