2018-01-07T19:27:15+03:00
Звезды

СМИ: Олега Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

По некоторым данным, врачи оценивают состояние актера как тяжелое
Дарья ИВАШКИНА
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Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег ТабаковХудожественный руководитель МХТ имени Чехова Олег ТабаковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 7 января, появилась информация о том, что художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом врачи оценивают состояние народного артиста СССР как тяжелое.

По некоторым данным, в настоящее время медики пытаются медикаментозно поддерживать уровень артериального давления актера, которое в последнее время значительно снизилось, сообщает РЕН ТВ.

Стоит отметить, что совсем недавно, 1 января, стало известно об улучшении состояния Табакова. Тогда сообщалось, что артиста отключили от аппарата ИВЛ, так как он стал дышать самостоятельно. Однако разговаривать художественный руководитель МХТ по-прежнему не мог, поэтому он общался с родственниками и врачами с помощью записок.

Напомним, Табаков попал в реанимацию Первой градской больницы 27 ноября прошлого года. А чуть позднее сын актера Антон Табаков рассказал, что из-за воспаления легких его отец находится на аппарате искусственной вентиляции.

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