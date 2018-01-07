7 Янв. 2018 2018-01-07T19:45:02+03:00

ДТП в Балашихе: пять человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой Фото: "КП" Архив

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В воскресенье, 7 января, стало известно о ДТП в Балашихе. Там легковой автомобиль врезался в маршрутку. Случилось это на 17-м километре Горьковского шоссе.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, травмы получили водитель легковушки и четверо пассажиров маршрутки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, а также степень виновности обоих водителей.

Отметим, это далеко не первое ДТП с участием маршрутного такси за последнее время. К примеру, только накануне - в субботу, 6 января, - маршрутка №53 врезалась в троллейбус №5 на улице Ленина в Рязани. Тогда без пострадавших также не обошлось. Кстати, к расследованию той автоаварии уже подключился Следственный комитет России по Рязанской области.