2018-01-07T20:11:14+03:00
В мире

В Йемене разбился самолет арабской коалиции

Повстанцы-хуситы утверждают, что это они сбили истребитель
Дарья ИВАШКИНА
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В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликтВ Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликтФото: REUTERS
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В воскресенье, 7 января, члены йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили о сбитом ими военном самолете арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Как рассказали повстанцы местным СМИ, истребитель рухнул в подконтрольной им провинции Саада, расположенной на севере Йемена. Причем, по данным источников телеканал Al Jazeera, оба пилота, находившиеся в кабине военного самолета, выжили.

Между тем ряд других СМИ утверждает, что истребитель ВВС коалиции никто не сбивал: как утверждает Al Arabiya, воздушное судно разбилось из-за технической неисправности. При этом канал также сообщает о двух выживших пилотах.

Никаких других подробностей пока не приводится.

Стоит отметить, что провинция Саада считается оплотом движения «Ансар Аллах» и регулярно подвергается авиаударам арабской коалиции.

Кстати, напомним, еще в марте 2015 года Саудовская Аравия и еще девять стран Персидского залива начали военную операцию против повстанцев в Йемене.

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