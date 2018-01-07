2018-01-07T20:30:46+03:00
В мире

Трамп сравнил себя с Рональдом Рейганом

Президент США в очередной раз высказался по поводу фейковых новостей и скандальной книги Майкла Вольфа
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
45-й президент США Дональд Трамп45-й президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него те же проблемы с фейковыми источниками информации, которые были у 40-го президента США Рональда Рейгана. При этом нынешний хозяин Белого дома подчеркнул, что намерен справиться с ложными публикациями о себе, как это сделал его предшественник.

Как заметил глава Соединенных Штатов, ему уже давно приходится мириться с фейковыми новостями. Теперь же, по его словам, к ним добавилась «лживая книга». Речь идет о работе Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме при Трампе».

«Я был вынужден мириться с фейковыми новостями с первого дня, как я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь мне приходится мириться с фейковой книгой, написанной полностью дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема, и он с ней хорошо справился. Как и я справлюсь!» - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, ранее президент США назвал себя гением. Так он ответил на критику своих умственных способностей, связанную с выходом книги Вольфа.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гильермо дель Торо получил "Золотой глобус" за режиссуру "Формы воды"
«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»
СМИ узнали о будущей встрече главы Генштаба ВС России с главкомом сил НАТО в Европе
США запустили на орбиту секретный спутник
Американские самолеты-разведчики облетели все побережье России на Черном море
Профессор из Сеула утверждает, что Ким Чен Ын серьёзно болен
В Бундестаге предложили ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками
Сирийская армия прорвала окружение базы под Дамаском
Взрывы в сирийском Идлибе: погибли 30 человек, более 70 пострадали
Шеф ЦРУ: Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в США
Приём документов от самовыдвиженцев в ЦИК закончен
Россия может выйти из ВТО, если «свиной иск» ЕС удовлетворят
Украинские радикалы атаковали Российский центр науки и культуры в Киеве
Самым «популярным» преступлением 2017 года стало мошенничество
Глава ЦИК: На пост президента России есть претенденты с «чудинкой»
Мощный взрыв прогремел в сирийском Идлибе: погибли не менее 18 человек
Постпред США в ООН уверена, что мировые лидеры не отрываясь следят за твитами Трампа
Хейли: США выступают за поэтапный подход к диалогу с КНДР
Неизвестный сообщил о «минировании» станции метро «Калужская» в Москве
Названа причина взрыва в пригороде Стокгольма
Яровая сравнила советника Порошенко с боевиком ИГ*
Адвокат экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг информацию о его аресте
В Йемене разбился самолет арабской коалиции
ДТП в Балашихе: пять человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой
СМИ: Олега Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Клинцевич: заявления об «оккупации» Украины СССР рассчитаны на молодежь
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма