Трамп сравнил себя с Рональдом Рейганом

7 Янв. 2018 2018-01-07T20:30:46+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него те же проблемы с фейковыми источниками информации, которые были у 40-го президента США Рональда Рейгана. При этом нынешний хозяин Белого дома подчеркнул, что намерен справиться с ложными публикациями о себе, как это сделал его предшественник.

Как заметил глава Соединенных Штатов, ему уже давно приходится мириться с фейковыми новостями. Теперь же, по его словам, к ним добавилась «лживая книга». Речь идет о работе Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме при Трампе».

«Я был вынужден мириться с фейковыми новостями с первого дня, как я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь мне приходится мириться с фейковой книгой, написанной полностью дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема, и он с ней хорошо справился. Как и я справлюсь!» - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, ранее президент США назвал себя гением. Так он ответил на критику своих умственных способностей, связанную с выходом книги Вольфа.