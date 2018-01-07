2018-01-07T20:46:42+03:00
В мире

Адвокат экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг информацию о его аресте

Ранее СМИ сообщили, что ‍бывшего главу исламской республики задержали в городе Шираз
Дарья ИВАШКИНА
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Антиправительственные протесты начались в Иране в конце декабря прошлого годаАнтиправительственные протесты начались в Иране в конце декабря прошлого годаФото: REUTERS
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В воскресенье вечером, 7 января, адвокат бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Адель Хейдари опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о задержании его клиента.

«Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности», - цитирует юриста новостной портал Erem news.

Между тем официального комментария из Тегерана по поводу ареста экс-главы исламской республики до сих пор не поступало.

Напомним, ранее в воскресенье базирующаяся в Великобритании газета al-Quds al-Arabi сообщила о задержании Махмуда Ахмадинежада в городе Шираз. Как заявили изданию несколько «надежных источников» в Тегеране, бывшего иранского лидера взяли под стражу за поддержку антиправительственных протестов, которые начались в стране в конце декабря прошлого года, и за «призыв к разжиганию беспорядков».

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