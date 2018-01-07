Яровая сравнила советника Порошенко с боевиком ИГ*

7 Янв. 2018 2018-01-07T21:06:21+03:00

Вице-спикер Госдумы раскритиковала украинского политика за пост о гибели ополченца в Донбассе

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В воскресенье, 7 января, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала публикацию советником президента Украины Юрием Бирюковым видео убийства ополченца в Донбассе. Так, она сравнила помощника главы незалежной, поглумившегося над гибелью бойца Донецкой народной республики (ДНР), с боевиком запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

«Видео в стиле террористов ИГ - помощники Порошенко <…> выкладывают в сети доказательства убийств, совершаемых от имени и по поручению украинский власти», - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Также депутат выразила недоумение в связи с тем, что в Европе до сих пор не осознали, что «жители Донбасса - это жертвы государственного террора Украины». При этом она заявила, что ждет реакции международного сообщества на прямые видеодоказательства совершаемых в незалежной преступлений.

Напомним, в субботу советник Порошенко Юрий Бирюков опубликовал запись, на которой снайпер ВСУ берет на прицел, а затем стреляет в ополченца.