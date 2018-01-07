Названа причина взрыва в пригороде Стокгольма

7 Янв. 2018 2018-01-07T21:25:08+03:00

Взрыв прогремел рядом со станцией метро «Ворбю горд» в пригороде Стокгольма Фото: REUTERS

В результате инцидента 60-летний мужчина погиб, а его спутница получила незначительные травмы

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Зарубежные СМИ назвали предполагаемую причину взрыва, прогремевшего в воскресенье днем, 7 января, в пригороде Стокгольма. По некоторым данным, у станции метро «Ворбю горд» сдетонировала ручная граната.

Как уточнили местные правоохранители, в связи со случившимся расследуется дело об убийстве и преступлении против общественной безопасности. Причем, по мнению стражей порядка, с терроризмом произошедшее никак не связано, а пострадавшие стали случайными жертвами, пишет газета Aftonbladet.

Напомним, в результате взрыва пострадали два человека - 60-летний мужчина и его 45-летняя спутница. Причем мужчина, в руках которого и взорвалась граната, позднее скончался в больнице. Что касается второй пострадавшей, то она также попала в медучреждение, однако у нее незначительные травмы.

По предварительным данным, скончавшийся впоследствии мужчина поднял лежавший на земле предмет, после чего тот сдетонировал в его руках.