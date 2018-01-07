Неизвестный сообщил о «минировании» станции метро «Калужская» в Москве

7 Янв. 2018 2018-01-07T21:49:16+03:00

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В воскресенье, 7 января, неизвестный сообщил о «минировании» станции московского метро «Калужская». В результате было решено проверить все помещения станции на наличие взрывных устройств. Для этого на место выехали кинологи со служебными собаками.

Причем, как рассказал журналистам осведомленный источник, на движении поездов случившееся никак не отразилось: в момент проверки «Калужская» продолжала работать в штатном режиме.

А чуть позднее выяснилось, что угроза взрыва не подтвердилась. Как заявили в экстренных службах столицы, на станции «Калужская» так и не нашли никаких опасных предметов. «Проверка завершена, угроза не подтвердилась», - сказал собеседник РИА Новости.

Напомним, накануне из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва проверяли московский аэропорт Домодедово. При этом в воздушной гавани было решено усилить меры безопасности.