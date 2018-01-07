Хейли: США выступают за поэтапный подход к диалогу с КНДР

7 Янв. 2018 2018-01-07T22:05:38+03:00

При этом Вашингтон не рассчитывает на стремительные подвижки в деле ядерного разоружения Корейского полуострова

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала, как Соединенные Штаты видят переговоры с КНДР по вопросу прекращения ее ракетно-ядерной программы. По словам дипломата, Вашингтон выступает за поэтапный подход к диалогу с Пхеньяном.

«Прекращение (ракетных) испытаний крайне важно и рассчитано на значительный период времени. Затем нужно начинать продвигаться к следующему этапу. Будут фазы процесса», - отметила Хейли.

Также она признала, что США не рассчитывают на стремительные подвижки в деле ядерного разоружения Корейского полуострова. «Как мы убеждались неоднократно, такие вещи не случаются в одну ночь, однако ситуация весьма опасна», - сказала постпред Соединенных Штатов при всемирной организации в эфире телеканала ABC.

Кстати, напомним, ранее в январе стало известно, что северокорейские власти согласились провести встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Первые с декабря 2015 года переговоры должны состояться 9 января в приграничном Пханмунджоме.