Постпред США в ООН уверена, что мировые лидеры не отрываясь следят за твитами Трампа
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила уверенность в том, что мировые лидеры и иностранные дипломаты непрерывно следят за твитами главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы понять его логику.
«Я заметила, что они не отрываются от его твитов», - сказала постпред США. При этом она отметила, что за границей нынешнего хозяина Белого дома считают непредсказуемым, что, по мнению Хейли, не так уж и плохо для внешней политики США.
«Я считаю, что они просто не знают, как поведут себя США в любой отдельно взятый отрезок времени. По этой причине они гораздо более осторожны и уделяют больше внимание тому, как вести с нами (США) дела», - сказала дипломат в эфире телеканала ABC.
Отметим, Дональд Трамп является одним из самых популярных и влиятельных пользователей Twitter. Причем ранее «Комсомольская правда» разобрала твиты американского лидера вместе с психологом.